益華電腦(Cadence Design Systems)宣布，M31(6643)已採用Cadence CloudBurst平台進一步完備其現有的Cadence Liberate Trio Characterization Suite分析套件基礎架構，從而加快其先進製程IP的交付時間。CloudBurst平台可在安全、隨時可用的雲端環境中，輕鬆存取Liberate Trio套件，將設置時間縮短25倍，並使M31能夠有效提升5倍的IP產品上市時間。

M31總經理張原熏表示，M31的使命是如期向我們的客戶提供具差異化的矽智財解決方案，而我們與Cadence的多年合作，使我們在緊迫的上市時間壓力下始終能夠符合客戶對於IP產品交期的期待。將Cadence CloudBurst平台與我們目前經過生產驗證和晶圓代工認證的Liberate Trio環境相結合，Cadence提供了一個安全的、以雲端為基礎的特徵化解決方案，使M31能夠更快速研發新產品以滿足上市時間的目標。

M31致力於迅速掌握關鍵應用市場趨勢，並研發前瞻性的IP產品以因應多樣化的IC設計需求。M31長期使用值得信賴的Cadence庫表徵產品組合，而Liberate Trio套件通過這個最新的設計項目提供了最佳的可擴展性、高速度和可靠性。為了提供高品質的精品矽智財，M31需要額外的硬體運算資源來補足既有的地端伺服器設備，因此採用CloudBurst平台成為理想的選擇。將設計工作轉移到CloudBurst意味著M31無須進行前期資本支出或投入專門的資訊科技資源來購置設備，從而節省了時間和金錢，並且能夠同時滿足先進技術的設計要求，縮短客戶交期，降低硬體成本和風險，對M31帶來有效的助益。此外，Liberate Trio套件採用快速分散關鍵小組件(Bolt)技術，這是一種整合型的作業分配系統，它為M31提供了在雲端中跨10,000個並行中央處理器的可靠特性。