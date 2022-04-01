肝癌為台灣十大死因第二位，除了因為肝是沉默器官，難以早期病變之外，臨床上肝癌患者即使接受手術治療，仍有約70%的病人會在5年內復發。過去研究僅使用臨床資料建立手術後復發預測模型，準確度有很大的改善空間。陽明交大團隊就將電腦斷層放射組學（Radiomics）加入分析，建立AI預測模型，大幅提升肝癌手術後復發的預測準確度。

國立陽明交通大學臨床醫學研究所、臺北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔教授所領導的肝癌研究團隊，與陽明交大生物資訊及系統生物研究所何信瑩教授的智慧型計算實驗室共同合作，統整臺北榮總過去十年肝癌手術病例，結合臨床與電腦斷層影像資訊，以演化學習創新研發肝癌手術後復發預測模型，有效提升預測準確度，研究成果已發表於2021年11月國際知名期刊《Liver Cancer》。

臺北榮總胃腸肝膽科李懿宬醫師指出，醫療已進入AI輔助的時代，可應用於影像診斷、預後風險分析、決策輔助、醫療資訊管理等面向。臺灣具有AI資訊科技的優勢、普及與高水準的醫療環境，有實力在全世界引領人工智慧醫療。

何信瑩教授與臺北榮總並以研究成果合作建立了「生醫演化學習平台：肝癌診療決策支援系統」，臨床上亮眼表現也榮獲2021國家新創獎的學研新創獎。

臺北榮總肝癌團隊與陽明交大AI團隊期許，未來目標在建立肝癌診療決策支援系統，包含各期別肝癌偵測和治療預後模型，期待不久的將來能導入臨床，實際嘉惠醫師與病人。