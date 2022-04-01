全球最大家具連鎖通路供應商之一峰源-KY（6807）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股9,000張，其中6,479張採競價拍賣方式承銷，今（1）日起競拍，預計4月25日上市掛牌。

峰源-KY此次競拍底價為36.04元，今年預計配發現金股利近1.28億元，以掛牌股本5.4億元計算，此次承銷的股票每股含息2.37元。

峰源-KY主要從事室內家具研發、生產及銷售，銷售品項以沙發為大宗，2021年度營收41.76億元，較2020年度成長41.40％，EPS4.71元，已回復至新冠疫情前水準，公司持續在新產品、新客戶擴展有成，加上泰國新廠今年底產能開出，今年營業規模有望持續增長再創新高。

峰源除了與北歐連鎖家具龍頭、全球第一大連鎖家具品牌建立20餘年長期穩固合作關係，更是其亞太區主要供應商；近幾年亦成功開發包括Williams-Sonoma、Costco、Nitori等全球前十大國際品牌及全球前三大零售通路商客戶，且隨產品合作開發數量增加下，營收貢獻將持續上升。

為因應國際品牌客戶持續訂單，泰國新廠建置中，積極擴增產能，預計2022年9月完工，第四季投產，投產後整體產能可望增加30％，將可進一步提升對各大國際品牌客戶供貨能力，持續帶動業務成長動能。

此外擁有超過百人的專業設計開發團隊，結合生產製程改良、客戶共同研發交流經驗，成功進階生產自動化，且配合電子商務趨勢使沙發包裝扁平化以利運輸，並積極進行新品項開發，床架、休閒椅等新品項亦為未來重要成長動能。