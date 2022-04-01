美國39歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway），近期為了宣傳她與男星傑瑞德雷托（Jared Leto）合作的新電影《新創玩家》（WeCrashed）頻頻登上雜誌級節目宣傳。而日前她便受邀登上《WSJ.》的雜誌封面，並在其中大秀凹凸有致的火辣身材，吸引粉絲的目光。

安海瑟薇在《WSJ.》所釋出的照片中，只見她除了穿上藍色條紋襯衫及深綠色毛衣展現居家氛圍感外，產後顯少秀出身材的她竟換上白色襯衫，下半身則什麼都沒穿，僅在脫一半的襯衫裡穿著一件白色內衣，大秀性感香肩與白皙美腿，加上她嫵媚的眼神，瞬間電暈一票網友。

另外，剪了逆齡妹妹頭瀏的安海瑟薇，還加碼換上灰色的大學T搭配白色長襪，以「下衣失蹤」的穿搭躺在床上，展現纖細長的雙腿，讓不少人看到後驚呼「女神回來了」、「這腿太絕了」、「小安真是美到瘋掉」、「怎麼連穿居家服都美成這樣」、「我是她每天都會被自己給美醒」、「只能羨慕她老公」。

由安海瑟薇與傑瑞德雷托主演的電影《新創玩家》，已在18日於Apple TV＋正式上映，故事內容取材自Podcast節目《WeCrashed：The Rise and Fall of WeWork》的真實故事，講述一間新創公司WeWork，靠著創辦人亞當與其妻子芮貝卡的能言善道，在10年內於全球各地募集資金拓點，創造出市值超過470億美元（約1.29兆台幣）的價值，卻在一年內化為泡影，WeWork也宣告破產，劇情相當緊湊、快速，也讓電影未演先轟動。