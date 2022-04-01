和泰車(2207)總代理Lexus品牌繼2月奪下高級車市場第一名及總市場銷售第二名後，3月再次表現突出，以2177台，市占率24.8%，搶下近四分之一高級車市場，奪下豪華車品牌銷售第一名王座。

除了穩坐銷售冠軍外，本月份Lexus在中大型休旅車級距及中大型豪華房車市場占比更是遙遙領先各品牌競爭對手。

NX車系於去年底大改款後以優秀商品力和多元齊備動力吸引眾多消費者，甫上市即廣受好評，在2-3月車輛陸續到港後，3月掛牌947台，連續兩月奪下豪華休旅車市場銷售冠軍，NX車系1-3月累計銷售也稱霸高級車市場銷售冠軍，訂單更持續累積超越7000張；RX同樣表現不俗，憑藉洗鍊的跑旅線條、舒適乘坐空間及LEXUS LINK智能車載系統吸引眾多愛好者，熱銷不斷，以530台坐穩中大型豪華休旅車級距寶座；ES繼去年改款後，挾大器外觀與車室空間之質感優勢，以及穩定之車源供應，3月同樣以334台穩居中大型豪華房車市場霸主地位。

受晶片、零組件短缺及烏俄戰爭影響，車輛供給不穩定，交車候車期持續延長，和泰車擁有優異商品力的Lexus仍繳出好的銷售成績。