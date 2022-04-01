據大陸教育部網站指出，為進一步健全公平入學長效機制，助推「雙減」政策落地見效，營造學生健康成長生態，近日教育部辦公廳印發《關於進一步做好普通中小學招生入學工作的通知》，強調要健全義務教育入學報名登記制度，資料非必要不提供、資訊非必要不採集，並嚴禁採集學生家長職務和收入資訊，不得利用各類APP、小程式隨意反覆採集學生相關資訊。

該《通知》要求，各地要科學合理劃定片區，建立義務教育階段常住人口學齡兒童摸底調查制度，按照「學校劃片招生、生源就近入學」目標，為每所義務教育學校科學劃定招生片區範圍；教育資源相對均衡地方鼓勵逐步實行單校劃片，合理穩定就學預期。教育資源不夠均衡的地方，積極穩妥推進多校劃片，並將熱點學校分散劃入相應片區，推進片區間優質教育資源大體均衡。

根據中新網引述《通知》要求，各地要健全控輟保學長效機制，確保適齡兒童少年應入盡入，深面清理取消不合規的隨遷子女入學證明材料及其時限要求，不得要求提供戶籍地無人監護證明。認真落實符合條件的隨遷子女在流入地參加中考政策，對回戶籍地參加中考的隨遷子女，妥善做好考試招生報名服務。