央視播放的影片顯示，解放軍沿著東海、南海舉行日夜演訓，而國防分析家說，中方已加強反制美國海軍在相關區域與日俱增的活動。

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，央視周三說，由052D型驅逐艦「淄博」號和054A型護衛艦「揚州」號率領的艦隊3月在東海舉行了為期兩天的實彈演訓。而演訓項目包括水下偵察，防空和艦對艦打擊等。

另一項晝夜演訓則是由071型兩棲船塢登陸艦在廣東外海，靠近海南島的海域舉行。據央視報導，海軍陸戰隊員駕著ZBD-05兩棲步兵戰車，還有ZTD-05兩棲裝甲突擊車練習夜間登陸。

據說3月稍早時，殲-10B和殲-10BS在20小時內，飛越了超過5,000公里，進行了跨區域的晝夜演習。而在相關演習中，飛行員中途需要停在好幾個陌生空軍基地，進行短暫休息，以鍛鍊他們的耐力，快速反應和後勤支援能力。

國防分析家說，由於美國加強在相關區域的偵察和其他軍事活動，中方海空軍今年已加緊夜間訓練。台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，中方海軍在黃海，東海和南海的活動中，包括70次半夜到凌晨的演習在內，去年有近100次夜間演訓，較2020年包括11場午夜和黎明的訓練在內，共30場夜間演訓要多得多。

他周四在台大的研討會中說，為了反制美國在海空的近距離偵察，解放軍不僅加強了包括反無人機，旋翼機和短程導彈飛彈在內的防空飛彈打擊演習，更擴大了演訓區域。

另一方面，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明則指出，中方的演訓新時間表是為了因應美國軍機和戰艦總是在午夜和凌晨2點間活動。

他說，由於美國軍機總在日韓，還有菲律賓等基地起飛，近距離偵察中國沿岸區，因此解放軍如今聚焦在東海和南海演訓。「隨著美國海軍不斷增加所謂的自由航行任務，中國軍方已想出一連串反制措施，好加以因應。」