高雄中學1日舉行建校100周年校慶，副總統賴清德、高雄巿長陳其邁等人植樹。（曹明正攝）

高雄中學1日舉行建校100周年校慶，副總統賴清德、高雄巿長陳其邁等人為洪四川教學大樓揭牌。（曹明正攝）

副總統賴清德1日出席雄中百年校慶。（曹明正攝）

高雄巿長陳其邁1日出席雄中百年校慶。（曹明正攝）

高雄中學1日舉行建校100周年校慶，副總統賴清德到校植樹，還喜上加喜，當場宣布政府已經決定雄中、雄女合併，不僅男女合校，還要男女合班，引來全場暴動，不過他隨後補充，今天也是國際愚人節，祝大家愚人節快樂。

賴清德致詞時表示，欣逢雄中百年校慶，很榮幸受邀見證這歷史性一刻，可惜他不是雄中校友，沒辦法像其邁巿長對雄中點點滴滴如數家珍，他也不是高雄巿長，可以把圍牆降低、可以要求學校各科老師把題目考簡單一點。

不過在這歡欣鼓舞時刻，賴清德表示他要帶來一項喜訊，除了要祝福雄中百年生日快樂、校運昌隆，還要特別喜上加喜，也就是政府已經決定，雄中跟雄女要合併，從下個學期開始，雄中的同學可以到雄女上課，雄女的同學也可以來雄中上課，不僅男女合校，而且要男女合班。

「大家高不高興」？在如雷掌聲中，賴清德露出笑意說，今天4月1日是貴校校慶，也是國際愚人節，祝大家愚人節快樂。

雄中畢業的陳其邁表示，他是民國69年考入雄中，在雄中度過，這裡絕對不是歡樂的日子，這裡有非常多的酸甜苦辣回憶，因為雄中人才濟濟，可以說是整個高雄、甚至有些是台南來報考的頂尖學子，所以念書是非常競爭。

他提到，雄中畢業是用畢業那年做標記，因為雄中念5年畢業很正常，雄中有許多非常傑出校友，在社會各個行業為民服務、為國服務，今天是100年特別帶來滿滿的祝福，也要告訴學弟，在這裡辛苦念書念3年，3年後就解脫了。