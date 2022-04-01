氣動元件廠台灣氣立大陸上海廠配合上海市政府防疫政策，1日至5日凌晨停工，不過今年營收及獲利追求成長目標不變。

氣立去年營收及獲利雙雙報喜，合併營收飆新高，EPS達3.5元也創歷史次高，17日董事會決議擬配息1.8元，配發率51.43％。今年前二月合併營收3.05億元，年成長10.72％。

氣立主管指出，3月進入氣動元件產業旺季，氣立3月接單不錯，但3月大陸浙江平湖、上海廠都曾配合當地政府防疫政策規定，各停工4天，深圳銷售公司則停工1週，初估3月出貨年減約一成，不過第一季出貨仍有機會優於去年同期。

氣立指出，氣立上海廠佔整體營收比重約四成，配合上海市政府防疫措施，4月1日至5日凌晨停工。氣立擔憂大陸疫情持續擴散，3月提前出貨至深圳銷售公司，萬一上海廠復工延後，改由深圳公司出貨。

氣立強調，自動化設備對氣動元件需求不變，但大陸物流配送因疫情而受影響，可能延後出貨。氣立比較擔心消費性電子市場需求下降，影響電子廠添購或更新設備意願。不過氣立目前暫不修正今年營收追求兩位數成長、獲利成長的營運目標。