市議員吳敏濟(左二)1日邀集建設局養工處海線工程隊等單位，前往現場實地會勘。（市議員吳敏濟提供）

外埔區水美二崁路670巷兩側道路狹窄且緊鄰灌溉溝渠，東側因無護欄常有車輛跌落水溝，西側鐵護欄嚴重鏽蝕行經險象環生。市議員吳敏濟接獲民眾陳情，1日會同建設局養工處前往會勘；養工處強調，該路幅將拓寬至6米，預計4月中旬可完工，讓市民夜晚回家不用再膽戰心驚。

吳敏濟表示，居民反映二崁路670巷這條道路非常狹窄，白天車輛就不易通行，晚上更是危機四伏，外地人夜晚行經都是如履薄冰，稍不留意就會發生車子掉落溝中的意外；日前他爭取東側緊鄰灌溉溝無護欄路段，已於上月中完成拓寬。西側路段不及3米，鐵製護欄嚴重鏽蝕危及民眾行經安全。

市議員吳敏濟1日邀集建設局養工處海線工程隊等，前往現場實地會勘。前后綜高中校長曾祿喜說，數月前該路段東側已拓寬完成，西側同樣有狹窄等問題；尤其水溝旁雖有護欄但早已鏽蝕，只要車輛碰撞就可能全倒，開車行經都需步步為營，外地民眾行經都視為畏途。

附近居民說，該路段59號東西兩側都很狹窄且緊鄰灌溉溝渠，東側因無護欄常有車輛跌落水溝，西側則是鐵護欄嚴重鏽蝕無保護作用，行車相當危險；希望市府不要只重視市區的繁華，卻忽略窮鄉僻壤的外埔區，莫讓一個台中市卻有「兩個世界」！

養工處海線工程隊長張少璞強調，日前已完成二崁路670巷59號以東約35.5公尺長的道路拓寬，近日開始將進行59號以西的拓寬工程，將會一併拆除既有鏽蝕的護欄，工程長度約65公尺，拓寬後路寬約6公尺，預計4月中可完工，施工期間仍請民眾改走替代道路。

外埔區道路狹窄險象環生