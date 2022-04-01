警方逮詐欺集團查扣相關證物。（洪靖宜攝）

詐欺集團為了展現專業不讓受害者發現，還購買理財書來讀。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

刑事局南打中心執行打擊詐欺專案，3月下旬一共破獲3起案件，一共抓到40多名嫌犯，初步估計被害人財損金額約2億，其中一詐欺集團還因懷疑內部成員黑吃黑，竟撂人持刀砍人，該名成員被砍得全身是傷，腦部重創，至今仍是失智狀態；另外，一詐欺集團內部還出動捆鈔機，一捆至少10萬元起跳，看得出經手現金數量驚人，讓承辦員警也直呼少見。

高雄一名60多歲的退休男子，去年5月期間接獲詐欺集團來電告知，因涉及刑案，要代保管名下銀行帳戶金額，就在半個月期間，前後14次將2千多萬款到指定帳戶。警方查出，主嫌潘姓男子指揮旗下共犯從事網路轉帳及旗下車手提領贓款，在宜蘭陸續查緝潘嫌等人，並在據點查扣金融卡、存摺、手機、電腦桌機等證物，甚至不只點鈔機，還出動捆鈔機，一捆至少10萬元起跳，讓承辦員警也直呼少見。

甚至還有詐欺集團去年7月期間，自行設立「Trust Global全球投資平臺」在臉書、網站放送，歹徒再化身客服人員謊稱可以「代償他人信用卡違約金賺取利息」，每次賺可取5至10％不等利息，等到民眾投入大筆款項後帳號遭鎖，就有一名男子投入600萬血本無歸，警方調查，該集團已經詐騙150多位民眾受害，得手經額超過上億。

該集團可怕的是，蕭姓主嫌去年12月，因為懷疑轉帳水房兼車手頭的蔡姓嫌犯疑似黑吃黑，暗槓百萬款項，竟撂8人持刀砍殺蔡嫌，導致蔡嫌全身是傷，腦部重創昏迷，還被斷手指，至今仍是失智狀態，手段相當兇殘，警方在桃園將相關涉案嫌犯等10人拘提到案，並將蕭嫌等人依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦，蕭姓及張姓主嫌經法院裁定羈押禁見。

另外還有詐騙集團從前年10月，用美女大頭貼在臉書、LINE等通訊軟體，以化名暱稱方式隨機與不特定被害人加為好友，並標榜投資黃金、期貨可快速獲利等話術吸引被害人加入投資群組，就有一名退休男子因此陷入愛情陷阱，3個月期間就投進1700多萬，警方清查該案共46名人受害，共計遭詐6400多萬元。警方在台中一處辦公室內現金、電話卡、點鈔機、金融帳簿等證物，甚至還有理財書，為了就是能專業應對。

刑事局南打中心執行打擊詐欺專案，於3月下旬一共破獲3起案件，一共抓到40多名嫌犯，初步估計被害人財損金額約2億，警方呼籲民眾要提高警覺，若有接獲不明來電訊息，應撥打165查證。