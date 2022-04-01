《泰晤士報》（The Times）報導，曾幫俄羅斯總統普丁蓋「黑海皇宮」豪宅的66歲義大利建築師西里羅（Lanfranco Cirillo）涉嫌逃稅5000萬歐元（約台幣15.8億元），遭到義稅務警察搜索，並沒收他畢卡索、塞尚（Paul Cezanne）、康丁斯基（Wassily Kandinsky）的藝術收藏品。

西里羅聲稱，俄百大富豪榜的前44位都是他的客戶，路克石油公司（Lukoil）的總裁也是其中之一，還自豪地說，從 2000 年開始自己就是俄羅斯最時尚的建築師。

他最著名的作品是位於俄羅斯格連吉克市（Gelendzhik）的豪宅，該豪宅價值近10億美元，不僅可以俯瞰黑海，其中還包含一個地下冰球場、一個葡萄園和三個直升機停機坪，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）踢爆，這座豪宅是屬於普丁的。

納瓦尼（Alexei Navalny）踢爆普丁黑海皇宮豪宅

普丁在報導發出後第一時間否認，普丁好友羅登伯（Arkady Rotenberg）說該豪宅是他的。西里羅則表示，他受莫斯科一家公司委託，並補充從未見過普丁，更沒有與他討論過豪宅的項目。

也正是因為納瓦尼的爆料才使西里羅遭到義大利警方的調查，他們突擊了西里羅妻子在倫巴底（Lombardy）的別墅，警方在別墅中搜到大量未在義大利政府登記的藝術品，並扣押了一架西里羅的私人直升機。此外他在北義的加爾達湖畔（Lake of Garda）和薩丁尼亞島（Sardinia）的財產也遭到搜索。

西里羅的律師否認這些指控，並表示將從俄羅斯取得文件證明西里羅的清白。西里羅本人也表示期待在義大利洗清自己的名聲，他說:「我以平靜和真誠的態度與法官合作。我將繼續這樣做，直到我完全弄清楚我的情況。」