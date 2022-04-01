say it 𝘴 𝘭 𝘰 𝘸 𝘦 𝘳#TakeNote pic.twitter.com/y9cjTM9rPF — Utah Jazz (@utahjazz) April 1, 2022

湖人刻意保留「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯到2日主場迎戰鵜鶘的關鍵戰役才打，也讓他們1日只能續用殘破不全陣容面對地主爵士，湖人最後以109比122不敵爵士，除了吞下4連敗，也讓爵士中止最近5連敗，湖人再次跌到西區第11。

儘管霍華上半場表現相當搶眼，半場進帳15分、7籃板，韋斯布魯克也拿12分，可是面對陣容完整的爵士，湖人打完上半場，仍以55比66落後，關鍵就在爵士當家射手米契爾半場就轟19分，克拉克生14分，戈貝爾也有12分、11籃板。

來到下半場，湖人的表現仍然沒有起色，也讓爵士趁機靠著強大外圍火力，一舉擴大領先差距到18分，儘管湖人打出12比4小高潮重新追近，可是爵士也馬上回應9比1，比賽還剩2分08秒，爵士再次領先到18分，比賽勝負幾乎底定。

米契爾輕鬆轟下全場最高29分，外加7助攻、2籃板，戈貝爾貢獻25分、17籃板，克拉克生19分，康利18分，休兵9場後今天傷癒復出的波達諾維奇11分；湖人以韋斯布魯克24分最高，霍華21分、12籃板，蒙克14分，安森尼12分。