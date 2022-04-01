花蓮慈濟醫院急診室護理師染疫，疫情持續擴大，縣長徐榛蔚今上午受訪表示，初步了解，共有3位醫護人員染疫，其中是兩醫師、一護理師，其中一名醫師在慈大任教，感染源疑來自急診室接獲三重到花蓮旅遊的孩子，因發燒就診時接觸染疫。因外界憂慮院內擴大感染，慈濟醫院醫務秘書李毅今下午也將出席衛生局記者會，對外說明最新疫情。

徐榛蔚早上出席全中運聖火傳遞活動，提及疫情篩檢結果，慈濟醫院一護理師確診後，隨即在部立花蓮醫院設置篩檢站，篩檢1157人全部都是陰性，慈濟篩檢540醫護人員，而有兩位醫生加一位護理人員是陽性。

徐榛蔚說，共同點就是急診室收到來自三重到花蓮旅遊的熱痙孿的孩子，昨天深夜慈濟大學公布一位教師確診，就是確診兩名醫師中的一位醫師在慈濟大學任教，因此慈濟大學開始啟動遠距教學。因接下來清明節連假將到，徐榛蔚希望遊客遊子都能做好防疫管理，勤洗手戴口罩。

此外，全中運16日將展開，縣府代理秘書饒忠表示，依照防疫規範，所有選手在事前都是要繳交黃卡，也就是要完成兩劑疫苗施打，無提供者必須要兩天的篩選(篩檢)紀錄，才可發給選手證參加比賽，觀眾也是一樣。

饒忠說，若是在比賽當中遇到確診，該場館暫時封閉清消，相關人員會做隔離 場館，視疫情狀況再決定是否該單項要繼續比賽。

除了慈大因教師（醫師）染疫，昨深夜緊急採遠距離教學外，慈濟科技大學今天上午也決定跟進，該校主秘何玉菁，目前沒有確診案例，考量到接下來的清明連假，返鄉的足跡移動，因此決定2日到10日採取預防性遠距教學措施，9日獨立招生的五專護理科原住民專班考試，考量到全台學生都會過來，照常舉行，配合疫情狀況，拉高防疫等級，限制僅一名家長陪考。