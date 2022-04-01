元大金控注重永續金融發展，持續打造綠色金融服務，依循永續金融準則，於授信、投資、金融商品及服務開發納入ESG要素，為降低企業營運對環境帶來的衝擊，元大金控旗下子公司元大證券「投資先生APP」與元大銀行「行動銀行APP」，皆通過英國標準協會(BSI) ISO14067碳足跡驗證，成為國內首家推動金融線上服務碳足跡盤查的金融業者，以實際行動響應政府「綠色金融行動方案2.0」政策。 元大金控旗下子公司元大證券，以服務重點項目「投資先生APP」主動進行ISO14067碳足跡盤查，掌握產品或服務所產生的碳排放對環境的衝擊，截至2022年2月為止，投資先生APP下載人次已逾300多萬，透過ISO14067碳足跡盤查，了解平均每位使用者操作APP每小時平均排放35公克的二氧化碳，後續研擬以碳減量作為與購買碳權達到碳中和，以實際行動持續落實減碳目標。 元大銀行積極響應政府綠色金融永續發展的政策目標，在去(2021)年受嚴峻疫情衝擊的情形下，即思考除了銀行發揮傳統投融資的影響外，肩負新興科技創新及普惠金融的數位金融，還能對環境多做些什麼。元大「行動銀行APP」自客戶的操作出發，盤查整個行動應用程式的服務生命週期，直接與間接產生的碳排放量。通過英國標準協會ISO14067產品碳足跡驗證，達到「綠色數位創新」目標，讓消費者使用元大的產品與服務時，也能一同參與元大的碳管理過程，共同為環境永續發展一起努力。 2050年淨零碳排已成為世界趨勢，元大金控及旗下子公司積極響應，讓企業營運轉向低碳排放的商業模式，導入各項國際標準ISO管理系統，讓元大在環境永續作為能持續與國際接軌，透過改善產品與服務的碳排放量，並發揮企業影響力，攜手客戶與供應商響應低碳經濟，為達成淨零碳排目標持續向前邁進。