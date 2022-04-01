6月10日將改選董事的長榮鋼（2211）兄弟二派董事提名名單全部出籠，1日哥哥派提名四席董事、三席獨董的候選人，名單與2021年現任的名單一樣，維持現狀。市場矚目的大陸工程殷琪支持現任的經營者，雙方持股呈現五五波，徵求委託書大戰將開打。

殷琪支持公司派的立場，恐將牽動三大委託書盤商及證券商通路商，業者指出，哥哥派贏面大增，由於長榮鋼擁有長榮海運及長榮航空股權，是兄弟派之爭的前哨戰。

1日長榮鋼提名董事、獨董名單有為林耿立、柯麗卿、長榮物流、維達開發李孟玲，獨董華騰會計師事務所律師李冠賢、雙榜法律事務所主持律師連元龍及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴。

長榮鋼現任董事及獨董分別是董事長榮物流代表人張國華、林耿立（長榮鋼董事長），長榮國際代表人柯麗卿，維達開發李孟玲，獨立董事李冠賢、連元龍，蔣瑞琴。

1日提名的名單與現任董事、獨董名單一樣，僅有長榮物流的代表人未指定，但應仍為張國華。

長榮國際持有長榮鋼21.69％，長榮國際、長榮鋼持有長榮航10.92％、4.4％，因此弟弟派若能拿下長榮鋼，取得長榮航更如虎添翼。

殷琪的大陸工程、台橡、維達等持有長榮鋼12％，已支持張國華，再加上張國華哥哥派持有21％，合計有33％，與弟弟派的33.59％，不相上下，因此徵求委託書大戰將開打。

6月10日長榮鋼的董事改選，最後過戶日在4月11日，三大委託書盤商長龍、全通及聯洲，外加以綜合券商或信託機構體系為主的元大證等平台，是否持續支持公司派將是重要關鍵。