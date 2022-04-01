彰化銀行積極響應經濟部振興方案，協助受疫情影響的夜市攤商，繼寧夏夜市與基隆愛四路夜市後，再與南機場夜市合作推出「南機場美味起飛 台灣Pay饗優惠」振興好食優惠，吃美食用台灣Pay，消費享20％現金回饋。

「南機場美味起飛 台灣Pay饗優惠」活動期間自111年4月1日至111年6月30日止，凡民眾在南機場夜市消費使用「台灣Pay」(限金融卡/帳戶)進行支付，消費可享20％之現金回饋(非即時回饋)，單筆消費回饋上限新臺幣300元，本活動回饋總金額上限50萬元。

彰銀表示，南機場夜市因日治時期曾是機場而得名，擁有眾多臥虎藏龍的老字號店家及各式各樣的特色小吃，如知名的八棟圓仔湯、曉迪筒仔米糕、山內雞肉及林家臭豆腐等，各式小吃攤商聚集，成為滿足饕客味蕾的在地人灶咖，漸漸發展成十分活絡的南機場夜市。

彰化銀行與南機場夜市攜手合作，鼓勵民眾善加運用「台灣Pay行動支付」便利且即時的付款方式，減少接觸現金的傳染機會，同時享有高額回饋優惠，希望全民共同為重振台灣經濟盡一份心力，將正面的力量擴散到整個經濟體系及社會的每一個角落，創造多贏。相關活動詳情請參考彰化銀行官方網站。