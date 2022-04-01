基富通率先推出「外幣帳戶線上核印」功能，1天內完成線上核印，基富通表示，第一波開放擁有華南銀行、富邦銀行外幣帳戶的投資人。

基富通總經理王浩宇表示，隨著主管機關政策開放，外幣計價級別的基金規模，從10年前僅30億元左右，現已成長到6,800多億元，而且幣別從美元，擴增到人民幣、南非幣、澳幣、紐幣、歐元等。

傳統上，申請外幣帳戶核印扣款時，都要填寫書面表單，加上文件往返的工作天數，動輒7～14天。基富通表示，該公司率先推出「外幣帳戶線上核印」功能，時間縮短到1天內完成，實現外幣理財零時差。

王浩宇表示，基富通的外幣帳戶線上核印功能，結合網路銀行系統，投資人不需要再額外準備讀卡機，簡單、方便又安全。第一波與華南銀行、富邦銀行合作，投資人只要在這兩大行庫擁有外幣帳戶並開通網路銀行功能，即可於基富通平台申請外幣線上核印。

王浩宇指出，以外幣扣款申購基金，一般有三大好處：一是自行掌握換匯時機，例如：在台幣升值時，換取較便宜的美元等外幣，降低投資成本；二是基金贖回為外幣，投資報酬率不受當下匯率影響；三是同一種幣別的基金，轉換或申贖時免手續費。

不過，王浩宇也提醒，投資基金首要目的是依風險偏好挑選標的，計價幣別是次要的考量，如非特殊原因或使用需求，應該避免高波動性的貨幣，而是以美元等這類使用率、流通性較高的通用外幣為主。