32歲郝劭文過去以童星身分出道，曾演出電影《新烏龍院》、《狗蛋大兵》、《中國龍》等，他過去模樣可愛，和好搭檔釋小龍一動一靜可說絕配，郝劭文自己也是「明星收割機」，曾合作的藝人包括金城武、吳孟達、葉全真、翁虹等個個都是大咖。今(1日)網上爆出他向女友求婚成功，更流出現場照片，一代童星將升格為人夫。

郝劭文當年外型圓潤、個性俏皮可愛，因一支廣告片走紅後便被朱延平相中拍電影，身價因此翻漲，直到2004年郝劭文才因學業終止演藝工作，2008年考上大學後，隔年復出拍攝電視劇《閃亮的日子》，近年他轉換跑道上直播賣貨，最高創下5秒鐘賺3.5萬人民幣（約15萬台幣）的紀錄。

郝劭文求婚照曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

2014年郝劭文曾受訪，坦言復出之路卡卡，他因圓圓臉蛋一直無法在戲路上「轉大人」，總是只有學生或胖子的角色找上門，，其實他想演吃軟飯的混蛋角色，想嘗試演人壞又沒能力壞的男人，後來他因體重超標0.7公斤，收到除役通知，內心又驚又喜，透露學業方面大學已經延畢兩年，不能再延畢。

友人爆料郝劭文求婚成功成為人夫。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

近年郝劭文轉往大陸發展，2017年傳出經濟狀況不佳，欠了14個月健保費共1.2萬元未還，連家中管理費都成問題，但他當時透過經紀人澄清，關於家裡巨額債務早在幾年前就已經還清，至於健保費和管理費沒繳的傳聞不是真的。

疑似郝劭文求婚現場曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

今據《新浪娛樂》報導，一名友人稍早發文分享郝劭文求婚成功，寫下：「瑞姐姐嫁給了我小時候喜歡的明星，世界就是這麼奇妙，緣分把你們拉近在一起，祝福你們。郝劭文&林寧瑞。等解封了一起玩」，再曬出郝劭文單膝下跪求婚現場照，還附上用許多兩人合照布置的求婚現場實景，引來大批網友祝福。

郝劭文小時候跟不少大咖藝人合作。（圖／中時資料照片）

然而今天畢竟是4月1日愚人節，郝劭文是否真的求婚成功有待本人回應，其他網友見此回：「郝劭文的直播間真的可以推薦一下，就是不買東西，只聽聲音，慢悠悠，不慌不忙的。都有治癒的感覺。」、「直播界的清流」、「我是看著他的戲長大的，恭喜恭喜」、「恭喜郝邵文，小時候的角色都深入人心，記憶中的可愛小胖胖，要幸福哦」。