國民黨台南市長參選人謝龍介也出席同場記者會。（趙婉淳攝）

國民黨日前提名台南市議員謝龍介參選台南市長，近日台南議會觀察聯盟公布評鑑結果，謝龍介因出席率低被列為待觀察名單。國民黨主席朱立倫今天表示，抗議這份名單最大聲的是民進黨總召，連民進黨都不認同該份調查結果，只代表少部分人要來打擊謝龍介或某些市議員，試問值得討論嗎？

朱立倫上午參加「台灣，性別平等了嗎？」婦幼民調發表會後受訪表示，連民進黨總召都說該份評鑑結果非常離譜、荒謬，今天若還要渲染該份調查，真不知道是幫謝龍介提高聲量，還是惡意要造成這樣的結果。

也出席民調發表會的謝龍介則說，他擔任民代20年來，就是強力監督市政，曾揭發前民進黨籍台南市長收受鑽石筆等，試問這些批評的人，拿什麼跟他比，他強力監督、大砲火力，不像談橡皮筋計算次數，面對側翼式的攻擊，他們只不過是領了執照的網軍流氓而已。

此外，防疫指揮官陳時中宣布基隆「類普篩」，遭質疑雙標，但基隆市長林右昌認為，類普篩以自願為主，謝龍介批評，自從陳時中起心動念有了參選意念後，一切就以政治來考量，但俗話說，強摘的果子不甜，強娶的新娘不愛你，陳時中稱類普篩，別人稱普篩就遭移送政風法辦，希望陳時中盡快把防疫做好，不要再兩套標準。