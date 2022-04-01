台亞(2340)(原名：光磊科技)公告董事會決議，於通過新任新總經理衣冠君博士的聘任案。依據台亞發言人戴菁甫博士表示，衣冠君總經理擁有美國哥倫比亞大學材料科學博士學位，曾任職於美國Lam Research柯林研發資深總監、德州儀器成芯半導體、茂德科技、茂矽科技等半導體公司，其擁有超過20年且豐富完整的半導體製造廠管理經驗，因此董事會於今日決議聘任衣冠君博士為台亞半導體新任總經理。

台亞半導體原任總經理黃年宏即告退休，黃年宏在2020年台亞遭受市場襲擊之後，隨即接受台亞董事會委派擔任總經理一職，可謂臨危受命擔當起穩定內部軍心的重要角色；而策略方向的制定則由副董事長戴圳家主導，不僅將原光磊改名為台亞半導體，更進一步將台亞股價推向21年新高。

回看去年台亞財報，營業收入61.43億元，營業毛利19.76億元，毛利率32.18%，創下歷史新高；營業利益10.10億元，營益率16.45%，寫下歷史次高，僅次於2006年的紀錄；稅前淨利10.12億元，本期淨利8.29億元，歸屬於母公司業主淨利8.29億元，年增44.17%，基本每股盈餘2.11元，創下23年新高的斐然成績。

台亞發言人戴菁甫博士表示，黃年宏總經理已完成董事會交付之階段性任務，將由深具半導體廠營運管理經驗的衣冠君博士接手，台亞目前面對國際市場快速變化與俄烏戰爭對原物料的短缺與漲價衝擊，冀望在新任總經理的帶領之下達成台亞的全自動化製造目標與擴產計畫，更相信與深具半導體廠管理經驗的新任衣冠君總經理的合作下，能為台亞創造出更新更高的營運成績與股價。