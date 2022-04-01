長榮航(2618)昨天召開法說會，法人今天出具報告認為，邊境開放有望解封，客運將迎來強勁復甦，貨運則因為航運塞港最快在下半年才有望逐漸舒緩，且完整享有8架777F貨機的運能，加上供給仍低，今年營運看法樂觀，普遍給予買進「評等」。長榮航今天股價開低走高，盤中最大漲幅來到2％。

長榮航雖然對第一季運價因季節性因素而下修，但去年第四季增加的3架貨機為第一季挹注20％的運能，客運業務則受限疫情干擾、檢疫嚴格以及中轉旅客尚未開放，營運仍在低檔，法人預期今年第一季營收在貨運的支撐下，單季營收年增率將達4成左右。

客運3/7起開放非本國籍商務人士入境，檢疫期從14天縮短至10天， 預期政策逐漸鬆綁下客運業務有望逐底，長榮航已經規畫未來將推出日本包機以提升客運營收規模。客運運力方面，預計下半年將引進波音787-10共2架，淘汰空巴A321-200共3架，在增加寬體機並減少窄體機下，客運運能仍呈淨增。

空運部分，去年第四季8架全貨機已到位，第一季貨運承載率85～90％，維持相對高位，貨運長約的部分預計4月起生效，對於長約貨運運價將顯著提升，此外，下半年新增客機亦可提供腹艙載貨，預期全年貨運運力提升超過20％。

法人報告認為，電子業訂單暢旺，貨運量將持續成長，貨運維持高檔甚至全年貨運收入再創新高；客運今年有望復甦，帶動相關業務營收有望年增逾6倍，長榮航今年有機會迎來史上最佳獲利。