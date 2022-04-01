桃園市警察局刑事警察大隊偵查佐於3月31日因陪同家人前往桃園敏盛醫院住院，於入院前進行檢測，經於21時施作快篩檢測結果為陰性，但PCR結果呈現陽性，Ct值30，刑大已經全員快篩，目前都是陰性。

警方表示，目前該名同仁身體無異樣，已留院隔離中。為確保該名同仁所在單位安全，刑事警察大隊於接獲通知後立即進行全員快篩，結果皆呈現陰性，並進行駐地清消，本局將持續注意同仁身體健康。