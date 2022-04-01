桃園市刑大偵查佐確診 全員快篩結果出爐 12:392022/04/01 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市警察局刑事警察大隊偵查佐於3月31日因陪同家人到醫院採檢確診。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市警察局刑事警察大隊偵查佐於3月31日因陪同家人前往桃園敏盛醫院住院，於入院前進行檢測，經於21時施作快篩檢測結果為陰性，但PCR結果呈現陽性，Ct值30，刑大已經全員快篩，目前都是陰性。 警方表示，目前該名同仁身體無異樣，已留院隔離中。為確保該名同仁所在單位安全，刑事警察大隊於接獲通知後立即進行全員快篩，結果皆呈現陰性，並進行駐地清消，本局將持續注意同仁身體健康。 竹縣1護理師1男童確診 足跡曝光 夏天供電危機！大潭電廠染疫擴 8號機6月恐無法完工 #陰性 #全員快篩 #進行 #同仁 #偵查佐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中婚宴傳播鏈擴大！高雄今增4確診 2人是小學生 09:212022/03/31 生活 台東疫情今「嘉玲」 防疫專車僅3輛 縣府急招募 11:082022/04/01 生活 綠博篩檢全陰性 警報解除 4月1日可正常開園 21:192022/03/31 生活 柯首長遭爆濫用特支費 游淑慧酸：想起蘇貞昌給孫女買童書 14:132022/03/31 政治 池化檢驗拉高至10人1組 偽陰性恐增 04:102022/04/01 生活新聞 出現確診者足跡！彰化監獄快篩近百人禁接見送餐 11:282022/04/01 社會 花慈急診護理師確診 花醫急開快篩站民眾大排長龍 18:172022/03/31 生活 台積電舉辦「設備博覽會」 強化產學交流 11:232022/04/01 財經 花蓮慈濟急診護理師1確診 2同仁共同用餐亦驗出陽性 15:512022/03/31 生活 台積電推動「多元與共融」職場環境 成就員工價值 11:232022/04/01 財經 調升臺灣的國家主權評等 總統：是重要肯定 12:582022/04/01 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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