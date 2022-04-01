中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任汪曙申1日在大陸《環球時報》撰文指出，今年以來，台灣討論恢復徵兵制，不僅與俄烏衝突爆發有關，還承受了美方壓力。2016年民進黨執政以後，在美國直接指導下提出「重層威懾戰略」和「整體防衛構想」，希望在維持和發展台灣常規戰力同時，更加重視加強對抗中國大陸的所謂「不對稱性戰力」。美國在軍事戰略指導、武器出售和協訓等方面，一直敦促民進黨當局運用「台海天塹及地緣優勢」，投入更多防務資源和不對稱武器以進行所謂「自保」。

汪曙申稱，台灣社會內部對「整體防衛構想」一直存在爭論，引發美國對民進黨當局落實該軍事構想的效力存疑。這些年，美國力促台灣將防務預算提高至GDP的3％以上，存在實際執行困難。美國還認為台灣要完全落實「整體防衛構想」，必須解決兵源不足問題，募兵制並不符合防衛需要。俄烏衝突爆發後，美國尤為關切台灣的「自我防衛決心」，一些美國學者便強調台灣需要採取難以被奪取和控制的「豪豬戰略」，不應放棄徵兵制。

汪曙申表示，對於美方持續施壓，民進黨當局公開稱正在汲取俄烏衝突經驗，進行「不對稱作戰」規畫，建立「可恃嚇阻戰力」。今年民進黨當局成立「全民防衛動員署」，並且為提升後備戰力，實施後備軍人「教育召集訓練」新制，算是給美方一個交代。然而，不管採取何種兵役制度，都不是解決安全困境的根本之策。

汪曙申分析，客觀來講，兩岸軍事力量差距愈益擴大，已不可逆。據台方統計，2020—2021年台灣人口連續兩年負增長，少子化趨勢難以逆轉，已被視為「國安危機」。當局想騰挪更多資源「建軍備戰謀獨」，或者搞「全民防衛抗中」，大趨勢看徒勞無益。

俄烏衝突爆發後台灣民調顯示，有三成以上民眾相信「美國會出兵協防台灣」，比一年前下降30％。說明美國去年倉促從阿富汗撤兵、今年拒絕派兵進入烏克蘭，都已影響到美國「戰略信譽」。俄烏衝突背景下，民進黨當局蓄意強調美國有《台灣關係法》和「對台六項保證」，但美國並無協防台灣的法律義務，拜登政府也根本無意改變「戰略模糊」政策。

汪曙申強調，中美戰略競爭伴隨國際區域秩序變遷，不可避免地會投射到台海。兩岸關係緊張對立已逾5年，擺在面前的事實是，宣揚「備戰」思維根本不能保障安全。真正思考台灣安全，需要從政治上、而非軍事上找方案。回歸一個中國原則和「九二共識」，探討兩岸關係和平發展、融合發展之路，才是解決安全困境的根本路徑。