基隆確診外籍女性曾遊南投，防疫人員進行清消。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

基隆確診外籍女性曾遊南投，防疫人員進行清消。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

基隆確診外籍女性，曾遊集集、竹山足跡公布。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

基隆市公布確診的外籍女子（案23293），3月28、29日到南投自由行，先後到集集鎮、竹山鎮及南投休息站，南投縣衛生局已完成疫情調查，竹山民宿工作人員匡列3人，南投休息站匡列接觸者8人，共11人，已完成PCR採檢，採檢結果都是陰性。

南投縣衛生局表示，確診個案外籍女子28到集集火車站及明新書院逛街，當天到竹山鎮民宿食用晚餐並住宿1夜；29日與友人開車赴大鞍竹海林道散步，隨後開車至八卦茶園踏青，中午到南投休息站用餐後離開。

衛生局表示，個案足跡史包含集集火車站、明新書院，竹山鎮大鞍竹海、軟鞍八卦茶園及南投休息站，已通知業者完成內部環境清消，員工並列自我健康管理，環境保護局也已完成外部環境清消。

衛生局提醒曾出入相關場所足跡重疊民眾，請自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應戴口罩，並通報南投縣政府衛生局（049）2220904安排到PCR採檢醫院（部立南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院、佑民醫院及竹山秀傳醫院）就醫。

清明連假將至，請民眾採線上網路祭祖，平常有空就去掃墓，降低祭祀場所人潮。