阿彪將過12歲生日，屏科大保育類野生動物收容中心經健檢發現，牠是個健康大個。(屏科大保育類野生動物收容中心授權提供)

阿彪將過12歲生日，屏科大保育類野生動物收容中心經健檢發現，牠是個健康大個。(屏科大保育類野生動物收容中心授權提供)

阿彪將過12歲生日，屏科大保育類野生動物收容中心經健檢發現，牠是個健康大個。(屏科大保育類野生動物收容中心授權提供)

阿彪將過12歲生日，屏科大保育類野生動物收容中心經健檢發現，牠是個健康大個。(屏科大保育類野生動物收容中心授權提供)

屏東科技大學保育類野生動物收容中心日前進行年度園區動物健檢，全區最受矚目的獅虎「阿彪」，是由非洲公獅與孟加拉母虎異種交配的「混血兒」，因體型龐大，對獸醫師以及現場照養員來說，都是極具挑戰的大工程，過程中麻醉、搬運至檢查，完成後收容中心透過臉書表示，牠是個健康大個。

收容中心表示，即將邁入12歲的「阿彪」現正步入青壯年階段，評估牠的健康及未來年紀越大麻醉風險也越高情形，便在這次健康檢查中增加電腦斷層掃描項目，由於時間較久，事先需要規畫好所有路徑，在最短時間內讓「阿彪」麻醉睡著及準備點滴插管等，一切就緒後立刻將其送至動物醫院進行CT掃描。

收容中心也坦言，其中最關鍵的就是事前的麻醉動作，眾人先帶著吹箭工具前往「阿彪」籠舍，經過3支吹箭後，「阿彪」才漸漸睡著，大夥開啟籠舍有默契地開始動作，過程中對「阿彪」吹箭時所發出的威嚇聲，現場聽著著實震撼，那是一股透心的寒顫。

整個過程都在快速且緊張狀況下進行，收容中心指出，一來「阿彪」上回接受電腦斷層檢查時還只是「小貓」的狀態，現已長成至140多公斤的「大貓」，再來由於體型太大，無法一次進行全身性的掃描，故只能取捨先拍攝後半身，因先天後半身畸形需要進行後續的追蹤檢查，也是大家較關注的部分。

經過2小時的麻醉檢查過程，事後把「阿彪」帶回籠舍，大家圍在一旁看著牠慢慢甦醒，過程中聽到牠順利醒過來而慢慢發出陣陣吼聲後，也終於鬆了一口氣。

健檢結果出爐，各項數值顯示「阿彪」目前還是個健康大個，獸醫師說，代表牠還能繼續健康地度過接下來的時光。