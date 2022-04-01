蔡英文總統今年元旦新年談話，再次宣示政府要當家長的神隊有，降低家長養兒育女負擔，「0到6歲國家跟你一起養」政策一定說到做到。兒童節前夕，民進黨立委伍麗華今與全國教保產業工會等呼籲，正視偏鄉地區及原住民部落兒童教保資源不足問題。

「社區（部落）互助式教保服務中心」（簡稱「教保中心」）使用在地空間、老師，由社區組織、教保老師、長輩耆老共同參與，發揮互助效益，也提供青年安心回鄉就業、部落家庭不外流。

不過，現行制度下，教保中心係由社區或部落在地組織發掘教保需求，申請政府經費補助承辦，但在政府喊出「0到6歲國家養」，並未納入公共化照顧體系中，伍麗華等人呼籲，應讓教保中心定位明確，讓已經在推動並看見成效的政策美意，能具體落實並永續發展。

此外，教保中心照顧大部分部落2歲以上的幼兒，而0-2歲成為「0-6歲國家一起養」的缺口，部落欲突破幼兒教保資源不足的困境，設置互助式公共托育家園收托0-2歲幼兒，經衛福部、教育部及屏東縣政府合力協調下，已找到試辦條件及意願的教保中心，但因用地屬於鄉公所，需要中央與地方持續協助。

伍麗華等人建議，以現有教保中心的部落為基礎，設置互助式公共托育家園試辦點，並與教保中心銜接及整合，真正涵蓋部落0-6歲的學前照顧需求。