子宮頸癌是我國婦女癌症發生率第9位、死亡率第8的癌症，其中最主要的原因就是人類乳突病毒（HPV）的感染。專家表示，人的一生中有8成機會接觸HPV病毒，即便一生中只有單一性伴侶，也有6成機會接觸到，提醒公費對象（國一女生）接種HPV疫苗。

國健署1995年起提供30歲以上女性子宮頸抹片檢查服務，子宮頸癌標準化發生率及死亡率皆下降約達7成，但每年仍有約600多名女性死於子宮頸癌、1300多名女性確診子宮頸癌。

持續感染人類乳突病毒（HPV）是造成罹患子宮頸癌的主要原因。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，隨著性行為樣態多樣化，除了子宮頸癌，陰道癌、口腔癌等許多癌症都和HPV感染有關。根據統計，人的一生中有8成以上的機會接觸到HPV病毒，且不只是在性行為的時候接觸到，有時候觸摸電腦鍵盤、吃東西沒有洗手也會接觸。即便一生只有1名性伴侶，美國的研究也指出，有6成的機會接觸到HPV病毒。

台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅表示，日本政府2013年因痛痛女孩的出現，暫停向民眾推薦接種HPV疫苗，8年多來，當地的子宮頸癌發生率也有所提升。不過由於日本發現疫苗接種與痛痛女孩沒有因果關係，去年11月正式宣布重新主動推薦接種HPV疫苗，本月起，日本各地方政府也會寄通知給每個人，呼籲適齡的女性接種，並要把這幾年沒打的人找回追加注射。

2018年12月底，國健署開始推動國一女生公費接種HPV疫苗的服務，目前107學年度國一女生接種涵蓋率為74.2％，108學年度國一女生接種涵蓋率達87.1％，109學年國一女生接種涵蓋率已達84.4％，並持續接種中。

國健署提醒符合公費HPV疫苗接種的女學生依仿單建議時程完成所有劑次接種，接種前應了解相關說明，接種時請醫師綜合評估病史、體溫等，如有任何特殊狀況或疾病，請務必告知醫師。接種後，應休息30分鐘後再離開，若身體感到不適，請立即告知醫師。HPV疫苗可無法百分之百預防子宮頸癌，因此接受HPV疫苗接種後，仍須有安全性行為，正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。目前國健署補助30歲以上婦女免費子宮頸抹片檢查，鼓勵符合篩檢資格之婦女可至醫療院所接受檢查，以提供更完整的保護。