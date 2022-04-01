國民黨主席朱立倫上午參加「台灣，性別平等了嗎？」婦幼民調發表會。（趙婉淳攝）

小麥漲價陳吉仲稱「多吃炒飯」 朱立倫轟：把工作做好別想政治

農委會主委陳吉仲昨說，小麥上漲帶動麵粉、麵包、麵條上漲，建議民眾多吃米食、炒飯。對此，國民黨主席朱立倫痛批，若政府無法充分供應民生必需品，每次遇到問題就要大家改吃別的，絕非政府該有的作為，不負責任的陳吉仲，應把工作做好，不要每天想政治。

朱立倫無奈表示，農委會在過年期間，要大家不要吃蛋，現在則要民眾不要吃麵，改吃炒飯，過一段時間，經濟部可能會說天然氣漲價，要大家不要用電，他痛批，政府若無法充分供應米油鹽醬醋茶等民生必需品，每次遇到問題，就呼籲大家不要吃或改吃其他東西，這絕對不是政府該做的。

朱立倫指出，前段時間鬧蛋荒，完全是農委會錯誤政策、錯誤調度，才產生此嚴重結果，而小麥問題難道是今天才發生的嗎？天然氣很可能產生嚴重危機，也是今天才發生的嗎？

朱立倫砲轟，這樣的農委會、政府，大家覺得是好的政府嗎？民眾很清楚看到的是不負責任的農委會主委，他再次強調，農委會主委陳吉仲應把工作做好，不要每天想政治。