台北市府轉運站日前出現一「長髮女子」搭訕借錢，向路過旅客謊稱阿嬤過世、父親中風，裝可憐借錢返鄉，對方不斷死纏爛打，至少有5人遭死纏爛打後掏出500元借給她，警方獲報後赫然發現，這名「長髮女子」，就是近10年來，在北車因借錢被抓過無數次的31歲詹姓男子，詹男3月24遭到拘提後遭收押，台北地檢署今(1日)迅速偵結將他提起公訴。

根據調查，「北車借錢哥」詹男，疑自2010年起，在台北車站伺機找人行騙，佯稱身上現金不夠，要回南部奔喪，日後再匯款歸還，但事後詹並未還錢，始知被騙，估計詹男迄今至少以此手法行騙數十次。不料，他因為在北車太過出名，竟轉到市府轉運站發展。

信義分局三張犁派出所21日接獲110轉報，指市府轉運站有一女子假藉返鄉急需車資，向民眾騙取3000元，警方清查，共有5位被害人被騙500元至3000元不等，為避免再有民眾受騙，信義分局立即編排勤務，在市府轉運站、市府捷運站等周邊區域巡邏守望，加強安全維護。

專案小組立即追查出長髮借錢姊就是詹男，24日將他拘提到案，查扣作案用假髮、側背包、手機及不法所得800元，將依詐欺罪嫌移送偵辦，隨後遭到法院收押。