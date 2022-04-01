為城市提供永續移動解決方案，也是全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro，與公開交易之特殊目的收購公司(SPAC, Special Purpose Acquisition Company)Poema Global Holdings Corp.(美國納斯達克股票代碼：PPGH)，周五宣布先前公布的業務合併，已於2022年3月31日在Poema Global與Gogoro各自的臨時股東大會(EGM, Extraordinary General Meeting)上獲得批准，業務合併預計在2022年4月4日正式完成。

合併後公司的名稱仍維持Gogoro Inc.，預計將於2022年4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，於紐約時間4月5日起在美國納斯達克(Nasdaq)交易所開始交易。

Gogoro於2021到2022年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到全球前三大(中國、印度和印尼)二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過5億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

Gogoro於今年二月宣布第100萬顆Gogoro Network智慧電池生產下線，迄今已管理超過2億7580萬次的電池交換，已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準，為每年銷售電動機車的95%車輛提供即換即行的動力。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro致力於加速電動二輪車的發展和普及，我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司，我們期待開啟這段旅程的新篇章，並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

Poema Global執行長Homer Sun認為：Gogoro的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的，透過此次業務合併所獲取的資金，我們預期Gogoro將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。我們很高興完成這項交易，我期待繼續與Horace和Gogoro團隊合作，一同實踐電動化城市交通的美好未來。

業務合併順利完成時，預期Gogoro將收到包括來自Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資(PIPE)的資金至少3億3500萬美元現金價款。參與PIPE的夥伴包括Engine No. 1、Generation Investment Management、GoTo Group、Hon Hai Technology Group、Temasek、Ruentex Group與National Development Fund等單位。在業務合併完成後，Poema Global執行長Homer Sun會加入Gogoro的董事會。