智崴(5263)集團轄下i-Ride飛行劇院規畫全新企畫「春天的魔幻飛行」，首波推出《阿拉丁–神燈精靈的婚禮任務》，並在今天上映，在世界經典作品中注入全新觀點，將讓觀眾感受到現在生活中的既視感。

《阿拉丁》文本源自於世界經典名著《一千零一夜》，在全球橫跨世代翻演成不同舞台劇、音樂劇，其中電影版本已在全球票房飆破300億元，廣受大小朋友的喜愛。i-Ride飛行劇院推出的《阿拉丁–神燈精靈的婚禮任務》，以貼近民眾生活日常的角度詼諧切入。

i-Ride飛行劇院以5D體感飛行設備及沉浸式體驗的優勢，將中東特色場景原裝座落於劇院現場，並以全新文本《阿拉丁–神燈精靈的婚禮任務》故事展開，打造密室任務空間。

「春天的魔幻飛行」企畫第二波將於4月下旬推出神祕彩蛋，智崴集團表示，第二波的神秘彩蛋，會與過往飛越系列影片有很大的不同，我們期待能帶領台灣觀眾，飛出我們所熟悉的舒適圈，認識更多元的文化風景。