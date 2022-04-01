懷舊時光！太平古農莊文物館「舊日童玩體驗活動」 樂趣無窮。（盧金足攝）

懷舊時光！太平古農莊文物館「舊日童玩體驗活動」 樂趣無窮。（盧金足攝）

懷舊時光！太平古農莊文物館「舊日童玩體驗活動」 樂趣無窮。（盧金足攝）

懷舊時光！太平古農莊文物館「舊日童玩體驗活動」 樂趣無窮。（盧金足攝）

拚觀光接地氣，台中市太平區公所與國立勤益科技大學合作，串連地方文化館、社區、在地學校等資源，共同推廣鄉土文化，1日在於太平古農莊文物館邀請太平國小師生同樂，很多小朋友體會阿公、阿嬤時代的童玩，以前左鄰右舍邀約至廟口看布袋戲、歌仔戲，現代自在家看電視，讓小朋友有入走進時光隧道。

這場「舊日童玩體驗活動」，內容包含古早童玩介紹、德隆社區帶來的布袋戲表演及國立勤益科技大學學生帶領小朋友進行滾鐵環接力賽。

為讓生活在e世代的小朋友體驗父母童年的趣味生活，邀請古農莊莊主張友吉、志工介紹豐富且具特色的古早童玩，在地耆老分享、流傳記憶，德隆社區發展協會理事長陳金湖還用心演出布袋戲，小朋友看得眼睛發亮。

德隆社區表示，透過社區資源踏查，找出社區中有很多居民有特殊專長，陳金湖是布袋戲達人，用布袋戲來介紹太平文化特色；國立勤益科技大學文化創意事業系教授陳湘湘及學生，帶領太平國小學生進行滾鐵環接力賽。

太平區公所區長許貴芳說，早期農村時代的娛樂和現代差異很大，減少鄰里間聯絡感情的機會；以前小朋友的玩具大都自製，材料取自大自然，有木頭、竹子、石子、貝殼等，在製作童玩的過程中，同儕間相互討論交流，激發創意，培養感情，樂趣無窮。

藉由與國立勤益科技大學官學合作規畫文化活動，許貴方強調，可以落實大學生專業知能與社區服務經驗的結合，也讓小朋友度過難忘的兒童節。