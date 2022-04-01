八大綜合台《娛樂百分百》推出「愚人節整人企劃」，進行「特務抓抓抓」找出間諜遊戲，主持人黃偉晉、陳零九和製作單位串通，其實沒有安排間諜，眼看大家熱烈互相猜測，到最後一刻揭開真相，被誤認是間諜的來賓深感委屈，為了替自己澄清卯足全力，即使在停機中，仍爭論不休究竟誰才是間諜！

八大電視《娛樂百分百》為了「特務抓抓抓-愚人節整人企劃」，由主持人黃偉晉、陳零九擔任暗樁，錄影前兩人討論作戰計畫，陳零九表示：「我們就當酸民，一直攻擊他們。」黃偉晉笑說：「我們在梳化的時候，有在討論誰比較容易走心，我們共同第一個想攻的是紀卜心、第二個是梁以辰。」最後兩人作戰成功，黃偉晉直呼「好開心。」並爆料私下還遭紀卜心狠嗆「你們變好弱，怎麼過個年回來，你們都很不會看人？」賴晏駒也表示自己被陳零九懷疑時也感到疑惑，「我就想說陳零九怎麼不會看我了！」

節目中，眾人進行翻牌、投籃、比劃關鍵字等遊戲，在翻牌遊戲環節時，為了不被懷疑、努力取勝，陳零九、婁峻碩耍起小聰明，將牌拿在手中不給對手碰，邱鋒澤則試圖將道具藏進衣服裡，大家為了搶奪在地上撞成一團。相反的，黃偉晉、賴晏駒說好正面對決，賴晏駒卻記錯隊伍代表顏色，使得同隊的邱鋒澤氣不過的衝上前作勢要「揍」他，婁峻碩也不解頻問：「你怎麼這麼遜？!」

另一邊，梁以辰因為抓不出間諜而沉默，卻因此被指認為間諜，氣得她拍桌說：「我今天問心無愧。」搞笑的是，當她解釋自己沉默的原因後，再問一次「覺得我是間諜的舉手」，竟然全場還是全數懷疑她，讓她無話可說，只能無奈的向鏡頭氣喊：「拿鏡子給他們看他們現在的嘴臉！」八大《娛樂百分百》「特務抓抓抓-愚人節整人企劃」讓觀眾一窺藝人遭整後，最真實反應，錄影結束後婁峻碩開玩笑說：「今年我從11月開始就要防愚人節特別企劃。」