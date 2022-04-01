上海SCFI出口貨櫃運價指數連10周走跌，市場擔憂貨櫃航運前景有向下疑慮，這一波成為外資提款對象。財信傳媒董事長謝金河表示，貨櫃未來展望仍需要時間來驗證，目前台股有很多股票頂著「1高1低」，就是高獲利、低本益比，若產業前景充滿濃霧，這些低本益股最後會出現「股票債券化」的現象，長期投資人會撐起股價，這個現象以華碩最有代表性。

陽明日前在法說坦言，今年運價要較去年大幅成長的機會不大，預估運價維持在高檔震盪，只要俄烏和談露出曙光，「戰後」重建與民生物資需求，可望刺激運價快速反彈回升，預計4、5月開始活絡，甚至可見到報復性需求，第二季淡季不會太差，第三季歐美線旺季會續旺，對後市不悲觀。

謝金河在先探週刊撰文指出，台股這一輪弱勢，最核心關鍵除了外資把台股當提款機，當然也跟奔馳了兩三年的產業是否有反轉向下的疑慮有關，這當中從面板、半導體成熟製程，到資通訊的PC、NB、電競、顯卡，一直到貨櫃航運。

他認為，這些產業前景有疑慮的個股可能需要時間來驗證，在這種情況下，很多產業前景不明的個股，現在頂著超高獲利，形成低本益比遍布的景象，而超低本益比也形成股價保護傘，若產業前景充滿濃霧，這些低本益股最後會出現「股票債券化」的現象，長期投資人會撐起股價，其中以華碩最有代表性。

謝金河分析華碩近4年業績表現實在沒話說，若說成長股，華碩更是標準的典範。2018年EPS 5.7元；2019年到16.34元、業績成長186％；2020年EPS 35.76元、又是倍數成長；去年EPS來到60元、又成長67.7％，業績年年成長，配息也從14元、26元、跳升到42元，但股價卻不能挑動投資人的心。

謝金河指出，如果以去年EPS來算，本益比只有6.26倍，殖利率11.7％，放眼全球股市一線PC大廠，找不出哪一家有如此高的回報。