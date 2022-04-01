中國市場近期變數仍不少，富達國際表示，短期關注三大風險，包括疫情、俄烏戰事以及中美關係，但持續看好中國A股中長期成長機會。

富達國際亞太區股票研究主管繆子美（Victoria Mio）近期分析中國大陸市場，強調疫情的重燃、戰事對需求的破壞和對商品價格的影響，以及中美關係走向等，是投資人需要關注的三大風險，短期雖審慎看待中國股市發展，但看好中長期的成長機會。

繆子美表示，面對新冠疫情的反撲，中國大陸近期執行了更嚴格的清零防疫策略，使得中國經濟表現面臨較大的壓力，故短期對於中國市場看法趨於謹慎，中長期卻是樂觀看待，因為中國大陸官方近期提出2022年GDP增長目標是5.5％，並積極解決中國社會收入不平等的問題，預期中國大陸居民的收入水準將持續以高於GDP的速度成長，可望為消費相關產業創造大量投資機會。。

中國股市短期雖存在投資風險，但中長期卻擁有成長機會，且相較於港股，中國A股表現會相對更具韌性。繆子美分析，這主要是因為A股市場將受益於政策寬鬆週期，且外資在A股的持股比例仍相對有限，其中特別看好工業、公共事業、醫療保健及綠色主題相關產業等。工業股可能受益於財政刺激、產業升級、進口替代、貨幣寬鬆驅動信貸需求等利多消息；公共事業方面則主要看好風力發電、太陽能、水力發電公司，高油價趨勢將使這些產業表現佳，突顯再生能源優勢；而隨著新冠疫情再起，部分醫療保健股也將因此受惠。

此外，中國大陸承諾於2060年之前實現「碳中和」，隨著全球對ESG議題的關注度提升，這對中國大陸股市將是利多，富達國際表示，目前中國大陸的ESG基金規模正快速攀升，截至2021年12月已接近550億美元，全球ESG基金對中國大陸市場的資金流入也不斷提高，是投資人可以關注的投資焦點。