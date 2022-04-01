元太1日宣布捐款15萬美元，透過聯合國兒童基金會（UNICEF，the United Nations International Children's Emergency Fund）的烏克蘭救援專案，提供在軍事衝突中受難的烏克蘭兒童人道救援協助。

元太董事長李政昊表示，烏克蘭衝突發生後，我們看到在這次衝突危機中受難的人民和孩子們感到十分心痛。E Ink全球有些同仁或是客戶是來自烏克蘭，或與烏克蘭有很深厚的關係，大家也都分別投入相關的人道救援行動中。我們電子書閱讀器品牌的重要客戶之一PocketBook，在烏克蘭設有研發及辦公室，我們特別向那些這段艱困期間不得不留在烏克蘭的PocketBook員工表示誠摯的支持。希望這筆捐款能夠對烏克蘭受難的兒童及家庭帶來實質援助，幫助他們儘早回到正常生活。隨著家庭、學校、孤兒院和醫院在這場衝突中都受到攻擊，對烏克蘭兒童的威脅越來越大。

200萬兒童被迫逃離烏克蘭，估計有超過250萬兒童在國內流離失所，逃離烏克蘭戰爭的兒童也面臨著更高的人口販運和剝削風險。同時，水和衛生設施等民用基礎設施受到衝擊，數百萬人無法獲得安全用水。聯合國兒童基金會與夥伴單位合作，為弱勢兒童和家庭提供基本服務，包括健康、教育、保護、水和衛生設施，以及救難物資。