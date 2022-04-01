清明節大家忙掃墓祭祖，命理專家小孟老師建議，牡羊座、雙魚座、天秤座、天蠍座的人去掃墓時可以祈求祖先保佑事業、財運能夠一路發，因為清明連假過後財運會得到祖先加持變得非常旺盛。

Top4：牡羊座

牡羊座財運非常旺盛，能夠得到祖先保佑與加持，若能在清明節到戶外曬曬太陽，能夠將負面磁場消除，迎接新的財富磁場。

Top3：雙魚座

雙魚座偏財運不錯，可以去買買樂透試試手氣，如果作夢有夢到什麼數字也可以將之記下，在路邊買香腸也可以試試骰子，也許會賺到很多條，另外也可以研究一下投資理財的相關標的物，會有不錯的收穫喔。

Top2：天秤座

最近正財運很旺，可以在工作上多為自己爭取資源，會得到不錯的回應。雖然手頭上有一些資金可運用，但不要因為情緒化而過度花費，適合將錢存起來，將來若想發展副業會是很好的基石。

Top1：天蠍座

天蠍座清明節拜完袓先，會有些外來的投資機會，要評估是否自己能力所為再去投資較安全，不過投資運勢算很好，若投資市場有跌一些，可以大膽加碼。而正財運算是很不錯，可多做不同的工作來增加財路，收穫會蠻豐盛的。