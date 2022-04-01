目前戰績4勝17敗位居T1聯盟墊底位置的台南台鋼獵鷹，1日突然宣布不是「愚人節笑話」的總教練換人做看看新聞，宣告將由健行科大總教練，原任獵鷹顧問的劉孟竹，接替前總教練吳志偉的帥位，「為人良善」的吳志偉改任球團總監，獵鷹在本季例行賽還剩9場的當前突然換帥，擺明就是打算力拚最後晉級季後賽機會。

以下台南獵鷹新聞稿，『台南台鋼獵鷹職業籃球隊今（1日）發布人事異動，總教練吳志偉將升任為球團總監，總教練一職將由球團顧問劉孟竹暫代。

球團總經理錢韋成表示，「球隊成立並非容易，經由團隊評估後決定這樣的調配，很感謝志偉這段時間的執教，也將經驗傳承繼續在球隊服務。」球團經評估後，任命原為獵鷹球團顧問職位，同時也是健行科大總教練的劉孟竹暫代至今年賽季結束。而吳志偉教練將升任於球團總監，繼續協助獵鷹。

吳志偉教練曾為裕隆球隊主力球員，過去也擔任過台元女籃助理教練以及滬江高中總教練，資歷相當豐富且為人良善。擔任球團總監，勢必也能為球隊帶來極大貢獻。暫代台鋼獵鷹總教練一職的劉孟竹，2013年正式執掌健行科技大學籃球隊至今，拿下過三次UBA總冠軍，也曾擔任過世大運、U18、亞大籃、瓊斯盃等的教練團成員。

總經理錢韋成表示：「團隊討論後適合的人選就是孟竹，原本就是我們球隊顧問，也是常常給予協助的教練團隊。除了感謝志偉、孟竹外，也希望這樣的調整，可以讓團隊越來越好。」因T1聯盟賽季剩下一個多月，獵鷹籃球隊剩下的9場賽事皆將由劉孟竹暫代總教練職，劉孟竹目前為健行科大總教練，將同時協助獵鷹直至本賽季結束再另行評估。』