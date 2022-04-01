台中市一名視障男子雨天迷途街頭，烏日暖警導引助返家。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局烏日分局溪南派出所警員陳凱麒凌晨5時許，接獲民眾報案稱疑似有迷失老人在寒風刺骨下，瑟瑟發抖蹲坐偏僻溪岸路旁，警方到場後發現是1名年約50歲賴姓中年男子獨自在路旁車棚下躲雨，且因當天下雨氣溫驟降，男子穿著單薄衣物不斷發抖喊冷。

員警另發現該名男子為視障者，眼睛不能清楚視物且行動不便，因外出訪友直到深夜，朋友將其載回到住家巷口附近讓其下車，下車後明明最熟悉的路，卻因下雨天視線不佳且凌晨尚未天亮，天空一片漆黑竟然迷失方向，愈走愈遠茫然不知所措。

員警一邊安撫男子情緒，一邊詢問其住家地址，向該男子表示不用擔心，警察來當你的眼睛，將會安全導引你安全回家，遂攙扶其上巡邏車並開啟車內暖氣供其取暖，隨後即平安順利護送該視障男子安全返回家中，該名男子及其母親不斷對警方表達感謝之意。

警方指出，過程中警方不斷溫馨地安撫民眾心情，更貼心的引導男子上下車，化作該男子的「眼」，直至回到熟悉的家中，男子這才鬆了一口氣，再三感謝員警視民如親的幫助。

溪南派出所長黃漢盛呼籲，民眾家中若有失智、瘖啞或身心障礙親友應加強關懷及照護，可在其衣物繡上姓名及聯絡電話，或配戴愛心手環或項鍊名牌，如不慎走失，俾利警察即時協助。