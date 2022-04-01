歐盟執委會一名官員在周四表示，德國和奧地利對於天然氣供應宣布「早期警告」是一種預防措施，以增強對供應的監控。目前歐盟沒有一個國家有發出立即供應緊急狀態的訊號。

德國和奧地利政府在周三都各自宣布了緊急應變計畫，進入「早期警告」階段，以回應俄羅斯要求以盧布支付和供應中斷的威脅。

歐盟官員稱這些措施是預防性步驟，至今為止，各國仍沒有發現有供應出現嚴重吃緊的情況。

在歐盟的規則中，要求各國制定計畫，以便在三個危機等級中應對天然氣供應的影響，分別為「早期警告」、「警報」、「緊急狀態」。

「早期警告」加強了該國家對天然氣供應的監控，要求相關天然氣企業每天與有關單位分享資訊。

在「緊急狀態」階段，政府將要求產業界減少活動，以確保家戶和必要服務，例如醫院可以繼續獲得天然氣供應。

奧地利有80%左右的天然氣都來自俄羅斯，該國表示，將加強市場監督，但暫時不會採取額外措施來確保供應。

目前尚不清楚，在實務中，外國公司是否有可能不使用盧布繼續進行支付。歐盟和G7國家此前已經宣布，排除使用盧布的可能性。