現代人生活忙碌，有些上班族下班後，會選擇走路回家，認為「日行萬步可幫助身體健康」，但這是真的嗎？江坤俊醫師指出，日行萬步比較健康這種說法，並沒有相關依據，其實只要有動，對身體都有益，不過走路若只是等速前進，其實無法訓練心肺，不如每日進行30分鐘快走，而且每分鐘約120至140步，除了能燃脂外，還可訓練心肺功能。

江坤俊醫師在YouTube頻道《健康2.0》表示，日行萬步的說法從1964年開始，受到東京奧運的影響，運動風氣盛行，一間廠商便推出「萬步計」，並喊出「每天走1萬步，身體更健康」的說法，但想要身體健康，該怎麼走也是有技巧的，走路除了燃燒脂肪外，還能訓練心肺功能，不過走路速度若較緩慢，基本上難以訓練到心肺。

江坤俊醫師提到，每天等速走1萬步還不如花10分鐘快走，且要走到會喘、心跳變快的狀況，建議民眾每天快走3次，時間約10分鐘，每分鐘120至140步，而且行走時眼睛應直視前方，並將背挺直、收緊腹部，雙手微彎配合步伐擺動，但不堅持一定要速度多快，最重要就是走到喘，因為每個人的身體狀況都不同。

除了走路速度外，步伐的寬度也很重要，江坤俊醫師補充，日本曾花4年對走路進行研究，將步伐分為3種，分別是「小步伐、中步伐、大步伐」，從中發現步伐竟與認知功能有關係，走路步伐越大者，日後罹患認知衰退的風險較低，而步伐小者的罹患機率，竟是步伐大者約4倍左右，不過走路步伐到底要多大呢？建議步伐寬度為65至85公分，以寬度40公分的斑馬線計算，約走1.5至2個斑馬線寬度。

江坤俊醫師提到，根據相關數據指出，大步及快步走路，對於健康才是最好的，國外還有研究發現，走路時若能結伴同行、與人開心聊天，還能活化大腦。另外，有些人因為膝蓋不好，日走萬步並非好事，因此10分鐘快走是更佳的選擇，而且快走屬於有氧運動的一種，可促進新陳代謝、幫助血液循環，避免心血管退化。