足跡

中央1日公布新竹縣新增1例本土和1例境外確診案例，案23644為大潭電廠新豐宿舍群聚居隔中的50歲男性泰國籍移工，由陰轉陽。境外案例案23670為30多歲印度籍女子，23日入境昨準備返國前自費PCR採檢確診。因應確診足跡及明起連假，衛生局緊急安排今晚及明早兩場免費社區篩檢。

衛生局說明，案23644為大潭電廠新豐宿舍群聚案中，已居家隔離中的泰國籍移工，已完成3劑BNT，3月30日咳嗽、喉嚨痛，昨採檢轉為陽性確診。

新豐移工宿舍群聚案住宿員工累計有52人確診（泰國籍49人、本國籍3人），非住宿員工3人及其同住家人4人確診，全案累計59人確診。

境外案23670為30多歲印度籍女性，CT值32.3、無症狀，已完成2劑疫苗接種，2月23日入境，3月8日檢疫期滿前經2次PCR、4次快篩採檢均為陰性，昨準備返回印度前自費PCR採檢陽性確診。衛生局通知初步疫調，竹縣3處足跡環境消毒並匡列採檢約50人。

另外，新北市確診案23508曾到新竹縣寶山鄉打高爾夫球，在寶山鄉1處、關西鎮2處共3處足跡，均已通報清潔人員完成環境消毒，初步疫調匡列約28人安排採檢中。

昨新北市確診者案23395曾至關西營區，經疫調匡列採檢共72人，其中列居家隔離6人、自主健康管理58人、自我健康監測8人，採檢結果均陰性。

新竹縣從3月27日起連續5天辦理8場社區PCR免費採檢，累計採檢1075人，其中1074人陰性，1人陽性個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3月28日已轉報桃園市。

明起四天連假，因應確診足跡，衛生局緊急協調兩場社區篩檢，分別為4月1日下午6時至9時於大安醫院急診室，4月2日上午9時至12時於中醫大新竹附醫急診室，呼籲有足跡重疊民眾來免費篩檢。