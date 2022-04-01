大S（徐熙媛）和汪小菲10年婚姻去年畫下句點，事隔數個月宣佈再婚具俊曄，前婆婆張蘭不僅針對此事屢做出評論，還多次為兒子汪小菲抱不平，昨(31日)再度於直播中發聲，表示眼見兒子近來受盡委屈，讓她可以說是相當心疼。

小S近來在節目中暢談大S情史，引起前姐夫汪小菲不滿開砲：「是不是今天藥又吃多了？」眼見發言引發熱議，張蘭也忍不住開直播發聲：「好男不跟女鬥，不跟人家鬥也罷，心胸放大一點，格局放大一點」，接著還發文酸小Ｓ：「她一不留神把（大S）離婚的原因給說出來了」，直指她有張「惹禍的嘴」，更暗指兒子離婚主因就是具俊曄，更強調汪小菲離婚後很辛苦，希望大家能多支持他，也不忘對孫女溫情喊話「過得不好來找奶奶」。

張蘭喊話汪小菲，希望他不要被近來的是非紛擾所影響。（微博）

張蘭昨（31）日上傳最新抖音，背景音樂聽的出來是知名傳奇樂團Beyond的代表作《海闊天空》，接著表示心疼兒子汪小菲這段時間受盡委屈，但公開為他打氣：「委屈受多了，就海闊天空，什麼事兒你都看開了」，隨後出現汪小菲身影，讓她不禁感概表示：「壓力是無奈的，矛盾是難免的。心情是可以多變的。向前看，都會海闊天空」。

大S閃電再婚後，一雙兒女動態引發網友關注，張蘭吐露跟大S之間無恩怨，並強調「在我心中她永遠是我的兒媳婦」，接著難掩激動心情鬆口表示孫女、孫子越長大越懂事了，更透露「暑假就能看見他們了，他們會過來～念完書後會回來的」，字句中透露出期待共享天倫之樂的時刻能趕緊到來。