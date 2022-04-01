又要繳牌照稅了，信用卡繳款優惠怎麼選。申辦華南銀行嘟嘟房聯名卡，繳納牌照稅除享有免手續費、0.5％現金回饋、最高100元刷卡金回饋及0利率分期優惠外，使用台灣Pay綁華南銀行信用卡掃碼繳款，只要您於總回饋3萬筆上限內，每成功繳納1筆都可以再獲得50元刷卡金回饋，以2筆稅款約14,240元為例，就能獲得271元刷卡金回饋（台灣Pay回饋100元及嘟嘟房聯名卡回饋171元），所以111年度牌照稅要享有高回饋，可使用台灣Pay綁定華南銀行嘟嘟房聯名卡。除了上述繳稅好康外，持嘟嘟房聯名卡至全國加油站或台亞加油站再享加油降價優惠，每期帳單一般消費（含加油）達2,000元以上，加油消費還能再享額外5％現金回饋，每期帳單最高回饋500元，且使用嘟嘟房聯名卡支付嘟嘟房臨時停車費還能享有6折優惠，相當於立即享有40％回饋，以嘟嘟房臨時停車費320元計算，等於立刻現省128元，相較市面上免費停車優惠，每月需消費達萬元門檻才能享有折扣，華南銀行嘟嘟房聯名卡絕對是汽機車駕駛人年度必備省卡。