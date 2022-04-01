大甲區文曲里特有的青蔥洗滌場，透過農委會補助改建後，未來期能吸引更多消費者前來採購與觀光。（陳世宗攝）

台中市大甲區是全台栽種青蔥的重要產地，農民採收後於東安路兩旁灌溉溝渠洗滌，卻因蔥寮施設破舊不堪，蔥農飽受寒風細雨侵襲。市議員施志昌及立法院副院長蔡其昌接獲農民陳情，1日邀集各單位前往會勘，爭取農委會補助1340萬元，將打造成蔥寮農村文化聚落。

施志昌表示，外地民眾到大甲區文曲里就會看到道路兩側特有簡陋的青蔥洗滌場，農民從青蔥種植、清洗到銷售等，提供文曲社區里民重要生計的來源；早期搭建的青蔥洗滌場非常簡陋，加上海線有強勁東北季風侵襲，冬天蔥農頂著冷冽寒風踩在水中洗滌，十分辛苦。

蔥農賴以遮風蔽雨的蔥寮破損，卻又無力大面積的搭建，向市議員施志昌及立委蔡其昌陳情，希望能夠爭取中央補助搭建。蔡其昌一日邀集農委會水保局副局長邱啓芳、大甲區公所及文曲里長林寶彩、文曲里社區發展協會理事長周國榮等人前往現場實地會勘。

蔡其昌說，傳統洗蔥寮設施老舊不堪、環境髒亂，他與施志昌一起向中央農委會爭取經費來進行改建，一方面是改善農民的生產設施，同時提升經濟收入；另方面則是蔥寮的外觀設計，對社區總體的景觀營造進行美化，讓文曲里的洗蔥文化能夠吸引更多消費者前來採購與觀光。

水土保持局副局長邱啓芳強調，此次工程總經費1340萬元，第一期540萬元、第二期800萬元；第一期將進行蔥寮設施闢建4處共119.2公尺，第二期工程是蔥寮設施4處待改善設施約120公尺，工期約150天，預計於111年11月全部完工，將特有蔥寮成功打造成文曲里的文化意象。