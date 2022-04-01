前立委陳柏惟日前在臉書發文表示，俄羅斯提出一項修法，要將所有講俄語、祖先住在俄羅斯的人都稱為俄羅斯同胞，所以這個定義來看，藍委蔣萬安是「未來俄羅斯人」。對此，蔣萬安今也強硬反擊，痛批陳柏惟說法「非常荒謬」，不倫不類。

蔣萬安今（1日）接受廣播節目「千秋萬事」的專訪，針對陳柏惟的「未來俄人」說法，蔣萬安態度硬起來回應，這個非常荒謬，民眾會覺得很匪夷所思，怎麼他會變成俄羅斯人，完全是不倫不類的比喻。

蔣萬安並指出，不需要藉由烏俄戰爭來做操作，事情還是要回歸本質來談，他直言，陳柏惟只是想拿蔣家血統來做惡意操作，他覺得民眾都看得很清楚。同台的主持人王淺秋直言，自己則很慶幸陳柏惟不是立委。

對於蔣家血統一再成為台北市長選戰焦點，蔣萬安認為，兩位蔣總統對台灣這塊土地都是有所貢獻，這個事實不容抹滅，自己為此也感到驕傲，也心懷感念，而且台灣民眾最感念的總統，蔣經國永遠都是排在第一位，這也顯示出蔣經國對台灣這片土地的奉獻，台灣民眾都看在眼裡。