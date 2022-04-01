美國福特汽車和通用汽車都在周四宣布，由於零組件短缺，兩家公司位於密西根州的汽車組裝廠將在下周暫時停工。

美國第二大汽車製造商福特表示，受到全球半導體短缺影響，旗下Flat Rock組裝廠下周暫停生產。該廠負責生產福特野馬（Ford Mustang）跑車。

通用宣布，因零件暫時短缺，旗下Lansing Grand River組裝廠下周停工。該廠負責生產凱迪拉克CT4、CT5和雪佛蘭Camaro。通用表示停產與晶片無關，但未提供更多細節。

汽車製造業仍然苦於應付這場大流行病引爆的全球晶片荒，自去年以來，半導體短缺已迫使他們頻繁實施減產計畫，儘管汽車價格高漲抵消了生產與銷量減少帶來的財務衝擊。

福特上個月提出警告，晶片短缺將導致第一季汽車銷量下滑。由於晶片供應緊缺，該公司的堪薩斯城組裝廠上個月停產F-150皮卡一周。

通用上周表示，受到半導體晶片短缺影響，旗下位於印第安納州的Fort Wayne組裝廠將自4月4日起停工兩周。該廠負責生產雪佛蘭 Silverado 1500和GMC Sierra 1500皮卡。

根據Cox Automotive、Edmunds和JD Power/LMC Automotive提出的美國汽車銷量預測報告，美國第一季轎車、皮卡和休旅車總銷量可能跌破330萬輛，與2021年同期相比大減逾14%。3月銷量估將銳減至少24%。