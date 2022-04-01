新北市長侯友宜今（1）日特別前往板橋溪崑地區財團法人新北市北極宮參拜。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（1）日特別前往板橋溪崑地區財團法人新北市北極宮參拜。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（1）日特別前往板橋溪崑地區財團法人新北市北極宮參拜。（葉書宏攝）

玄天上帝聖誕暨建廟百周年 侯友宜贈「位極鎮天」匾額

4月3日適逢農曆3月3日是玄天上帝聖誕，新北市長侯友宜今（1）日特別前往板橋溪崑地區財團法人新北市北極宮參拜，提前恭祝玄天上帝聖誕千秋，祈求玄天上帝護國佑民、疫情退散。適逢北極宮建廟百周年，並致贈廟方「位極鎮天」匾額，感謝廟方長期以來關心照顧地方。

侯友宜表示，玄天上帝是民間俗稱的「上帝公」、「帝爺公」，新北境內祀奉玄天上帝宮廟多達127家，是重要的民間信仰。板橋北極宮秉持玄天上帝慈悲濟世精神，積極推動公益慈善，長期於地方辦理急難救助、冬令救濟及發放獨居老人三節禮金等，並辦理老人共餐、捐血活動、發放獎學金鼓勵學子向學，且為提升居民藝術文化素養，連辦20屆全國性文昌盃書法比賽，每年元宵燈籠發放及猜燈謎活動，也廣受歡迎。

板橋北極宮董事長王清水說，自民國10年建廟以來，除宣揚玄天上帝濟世為民精神，亦期將傳統宗教文化信仰與社區相結合，入世關懷社區、學校，讓社會更加圓融和諧，並自民國90年以來，每年均舉辦全國性文昌盃書法比賽，鼓勵各年齡層參與及宣揚書法美學藝術。

另為慶祝北極宮建廟百年，特別辦理「歷史文物暨藝文班10周年書畫展」，展示北極宮有關文物及藝文班相關成果，其中百年神龕為北極宮尚未建廟時，先賢於民國前7年(1905)先立此神龕供奉玄天上帝並立同盟會，願後代弗諼永矢祀典，相當有紀念性，書畫作品並有40件義賣做公益，即日起展示至4月10日止，歡迎各界一同來欣賞、做愛心。

民政局長柯慶忠表示，板橋北極宮年年舉辦書法及繪畫比賽，今年邁入第21屆，藝術教室也成為當地推廣書法、繪畫等藝術的重心，誠屬不易。去（110）年亦特別認購280箱高麗菜轉送需要幫助的民眾，感謝廟方以實際行動支持農民，嘉惠地方，讓社會更加溫暖。

民政局呼籲，近期有多位神明聖誕，因國內疫情尚未止息，民眾至宮廟祈福參拜時，仍請全程佩戴口罩，並做好相關防疫措施，保護自己也保護他人。