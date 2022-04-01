美國國防部今天表示，基輔近郊一度綿延約64公里的俄軍車隊，在未能完成任務後是否仍存在，目前並不清楚；同時防長決定，延長航母打擊群和駐歐洲部隊的停留時間。

路透社報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）指出：「我甚至不知道車隊此刻是否還在…他們從沒真正達成任務。」

停滯不前的車隊成為俄軍在戰場受挫的象徵，在俄國入侵一個多月以來的頭幾週，屢遭烏軍痛擊。

根據法新社，柯比也表示，防長奧斯汀（Lloyd Austin）已決定，部署歐洲的美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）會在當地再停留一陣子，杜魯門號（USS Harry S. Truman）航艦打擊群也將繼續留在地中海。

五角大廈表示，俄羅斯可能正在重新整編烏克蘭首都基輔周邊俄軍，轉派前往烏軍強烈抵抗的烏東頓巴斯（Donbas）地區。

柯比說，基輔周邊的俄軍約20%已換防，但俄羅斯是要為這些部隊補給或整編，再投入對烏克蘭作戰，而非讓部隊返回俄國。

柯比指出，俄羅斯打算變更在頓巴斯地區行動的優先順序，「頓巴斯可能是一個目的地」。

俄羅斯高級軍事領導人魯德斯科伊（Sergei Rudskoi）上週表示，俄軍在烏克蘭第一階段軍事行動已完成」，接下來俄軍將專注於「解放」烏東分離地區。烏東部分地區目前受到俄羅斯代理人所控制。

柯比指出，頓巴斯地區對抗狀態已經8年，烏克蘭武裝部隊在此地「非常活躍」，「這可能會拖一段時間。不是幾天和幾週的問題，可能比這更長。確實很難知道」。